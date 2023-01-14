Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Киеве и новое оружие из Польши: главные новости ночи 14 января 2023 года

Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Киеве и новое оружие из Польши: главные новости ночи 14 января 2023 года

Фото из соцсетей

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 14 января 2023:

  • В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв — мэр Читать далее –>
  • Ламбрехт уходит в отставку с должности министра обороны Германии — Bild Читать далее –>
  • Джапарова в ООН призвала давить на Россию для окончания войны Читать далее –>
  • "Важнее танков Leopard": Кулеба анонсировал новости из Польши о поставках оружия Читать далее –>
  • В Киеве с утра прозвучала серия взрывов Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
14к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация