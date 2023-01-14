Взрывы в Киеве и новое оружие из Польши: главные новости ночи 14 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 14 января 2023:
- В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв — мэр Читать далее –>
- Ламбрехт уходит в отставку с должности министра обороны Германии — Bild Читать далее –>
- Джапарова в ООН призвала давить на Россию для окончания войны Читать далее –>
- "Важнее танков Leopard": Кулеба анонсировал новости из Польши о поставках оружия Читать далее –>
- В Киеве с утра прозвучала серия взрывов Читать дальше –>
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