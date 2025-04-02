Взрыв в отделении полиции: завербованный агент РФ задержан (фото)

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

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СБУ задержала жителя Одессы, который, по указанию российских кураторов, изготовил взрывное устройство для теракта в отделении полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

23 марта 2025 года в Беляевке произошел взрыв в отделении полиции, в результате чего погибла женщина и пострадали трое правоохранителей. Следствие установило, что к теракту причастен 32-летний житель Одессы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram.

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«Подозреваемый согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего проживания в Одессе. 22 марта 2025 года подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю», — говорится в сообщении.

Взрывчатку замаскировали под подарок и отправили такси в Беляевку. Получив посылку, женщина занесла ее в полицию. Детонацию осуществили дистанционно через сим-карту в устройстве.

«Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильный телефоны с доказательствами противоправной деятельности, компоненты для изготовления взрывчатки и СВП замаскированный под огнетушитель», — добавили в прокуратуре.

Суд избрал ему меру пресечения — заключение без права залога. СБУ выясняет его роль в других преступлениях.

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Последствия теракта / © Офис Генерального прокурора

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