Взрыв в поезде в Киевской области: "УЗ" сообщила об изменениях в движении
УЗ предупреждает о задержании некоторых рейсов и просит пассажиров отслеживать информацию на официальном сайте компании.
Вечером 14 сентября удалось возобновить железнодорожное сообщение на участке "Васильков-1 - Боярка " в Киевской области. Из-за ночного взрыва в одном из поездов движение на этой перегоне было остановлено.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Железнодорожники восстановили инфраструктуру на участке Васильков-1 - Боярка. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сжатые сроки", - подчеркнули в компании.
Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, потому что восстановление контактной сети еще продолжается.
Кроме того, могут фиксироваться задержки уже находящихся в пути поездов. "УЗ" призывает пассажиров внимательно следить за информацией на сайте: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
В УЗ обещают, что уже с завтрашнего дня, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.
Напомним, сегодня произошло повреждение железной дороги в Киевской области. СМИ со ссылкой на Генштаб сообщали, что произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено.