Взрыв в поезде в Киевской области: "УЗ" сообщила об изменениях в движении

Укрзализныця. / © Getty Images

Вечером 14 сентября удалось возобновить железнодорожное сообщение на участке "Васильков-1 - Боярка " в Киевской области. Из-за ночного взрыва в одном из поездов движение на этой перегоне было остановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Железнодорожники восстановили инфраструктуру на участке Васильков-1 - Боярка. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сжатые сроки", - подчеркнули в компании.

Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, потому что восстановление контактной сети еще продолжается.

Кроме того, могут фиксироваться задержки уже находящихся в пути поездов. "УЗ" призывает пассажиров внимательно следить за информацией на сайте: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

В УЗ обещают, что уже с завтрашнего дня, 15 сентября, пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

Напомним, сегодня произошло повреждение железной дороги в Киевской области. СМИ со ссылкой на Генштаб сообщали, что произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено.