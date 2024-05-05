Взрыв в Полтаве: какую цель поразили российские террористы

В результате вражеской атаки никто не пострадал.

Взрыв, который в воскресенье, 5 мая, во время объявленной воздушной тревоги слышали жители Полтавы, был следствием ракетного удара россиян по гражданской инфраструктуре. Российские террористы повредили элеватор в Полтавской общине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Воздушные силы Украины перед взрывом предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавской области и призвали пройти в укрытия.

В то же время мониторинговые каналы информировали, что в направлении Полтавы была авиационная ракета с севера.

Напомним, Россия атаковала Харьков на Пасху. По последним данным, известно о 10 пострадавших.

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