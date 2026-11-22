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Взрыв в Полтаве во время тревоги: куда попал российский реактивный дрон
По предварительным данным, в ходе вражеской атаки на Полтаву никто не пострадал.
В воскресенье, 22 ноября, во время воздушной тревоги российский ударный беспилотник нанес удар по территории частного предприятия в Полтавском районе. Перед этим в Полтаве был слышен взрыв.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
«В Полтавском районе вражеский БПЛА поразил территорию одного из частных предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он, добавив, что информация уточняется.
Ранее секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила о звуке взрыва в Полтаве. Как писало «Суспільне», на тот момент обстоятельства происшествия выяснялись.
Перед этим в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны вражеского реактивного беспилотника, который двигался в направлении Полтавы.
Напомним, в ночь на 22 ноября армия РФ нанесла удар беспилотниками по Киевской области. В поселке Димер, расположенном в Вышгородском районе, был поврежден пятиэтажный жилой дом.