Атака российского дрона / © ТСН.ua

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В воскресенье, 22 ноября, во время воздушной тревоги российский ударный беспилотник нанес удар по территории частного предприятия в Полтавском районе. Перед этим в Полтаве был слышен взрыв.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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«В Полтавском районе вражеский БПЛА поразил территорию одного из частных предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он, добавив, что информация уточняется.

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Ранее секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила о звуке взрыва в Полтаве. Как писало «Суспільне», на тот момент обстоятельства происшествия выяснялись.

Перед этим в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны вражеского реактивного беспилотника, который двигался в направлении Полтавы.

Напомним, в ночь на 22 ноября армия РФ нанесла удар беспилотниками по Киевской области. В поселке Димер, расположенном в Вышгородском районе, был поврежден пятиэтажный жилой дом.

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