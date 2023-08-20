Взрыв в помещении МВД в Киевской области: стало известно количество погибших

Днем 19 августа вблизи Киева в районе Кольцевой дороги раздалась серия взрывов. В городе воздушную тревогу не объявляли.

В результате взрыва в помещении МВД в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области 19 августа и пожара в складском помещении погибли четыре работника экспертной службы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Об этом сообщила "Общественному" представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар произошел на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении. Местные рассказывают, что слышали около 20 взрывов. Правоохранители перекрыли дорогу и не выпускают людей.

Причиной взрывов стала экспертиза взрывоопасных предметов работников ГНИКЦ, где произошла детонация, добавил глава МВД Клименко.

Тогда он сообщал, что причиной взрыва не являлся прилет.

"Однозначно – не прилет. Пожар локализован. Более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и г. Киева задействованы до тушения огня. Просьбы к гражданам по безопасности не приближаться к месту пожара", – отметил Клименко.

Добавим, что 19 августа в Киевской области раздались взрывы, хотя воздушной тревоги не было. В Сети есть видео, где можно увидеть, что на месте взрывов вспыхнул пожар и виден большой столб дыма. Впоследствии стало известно, что инцидент произошел на Петропавловской Борщаговке возле Киева.