Взрыв в прифронтовой Станице Луганской: два человека находятся в тяжелом состоянии

Взрыв в прифронтовой Станице Луганской: два человека находятся в тяжелом состоянии

По данным чрезвычайныков, сдетонировал газовый баллон.

В прифронтовой Станице Луганской в кафе произошел взрыв. Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, также в больнице — ребенок и еще пять человек.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 февраля.

По данным чрезвычайников, сдетонировал газовый баллон. После взрыва вспыхнул пожар. Чтобы его потушить, спасателям понадобилось четыре часа.

Восемь пострадавших срочно госпитализировали, еще четверо – легко травмированы и лечатся дома.

Всего 12 человек получили ожоги и травмы в результате ЧП.

В Станице Луганской произошел взрыв в кафе – 12 человек получили ожоги | Новости Украины

Напомним, ранее в Киеве в частном доме в результате взрыва погиб мужчина.

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