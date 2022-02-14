Взрыв в прифронтовой Станице Луганской: два человека находятся в тяжелом состоянии

По данным чрезвычайныков, сдетонировал газовый баллон.
В прифронтовой Станице Луганской в кафе произошел взрыв. Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии, также в больнице — ребенок и еще пять человек.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 февраля.
По данным чрезвычайников, сдетонировал газовый баллон. После взрыва вспыхнул пожар. Чтобы его потушить, спасателям понадобилось четыре часа.
Восемь пострадавших срочно госпитализировали, еще четверо – легко травмированы и лечатся дома.
Всего 12 человек получили ожоги и травмы в результате ЧП.
Напомним, ранее в Киеве в частном доме в результате взрыва погиб мужчина.
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