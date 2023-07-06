Взрыв в Шевченковском суде Киева: в Совете судей объяснили длительное рассмотрение дела Гуменюка

Совет судей Украины инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет.

Дело Игоря Гуменюка, который в среду, 5 июля, устроил взрывы в Шевченковском районном судье города Киева, слушалось почти восемь лет.

В заявлении, опубликованном 6 июля, Совет судей Украины объяснил причины столь длительного рассмотрения.

Что произошло в суде

В Совете судей напомнили, что накануне в помещении суда обвиняемый Игорь Гуменюк пытался захватить в заложники конвоиров, ранил двух спецназовцев и совершил самоподрыв, в результате которого сам погиб.

В заявлении отметили, что этот мужчина обвинялся в террористическом акте под Верховной Радой Украины 31 августа 2015 года, когда погибли четверо нацгвардейцев, а еще 65 военнослужащих получили огнестрельные ранения и телесные повреждения разной степени тяжести.

“Следовательно, через месяц будет 8 лет как подсудимый ожидал справедливого и законного приговора. Так же его ждали и потерпевшие. Но приговора не состоялось, как не состоялось и завершение тщательного расследования всех обстоятельств уголовного производства, в котором оценку деятельности органов досудебного расследования должен предоставить суд”, — говорится в заявлении.

Почему рассмотрение дела Гуменюка длилось так долго

Совет судей Украины заявил, что случай в Шевченковском районном суде города Киева открыл существенные проблемы в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса Украины.

“Они [проблемы] касаются как несовершенства самого УПК, учитывая возможности злоупотребления сторонами своими процессуальными правами, так и формализованного участия в процессах, предусматривающих пожизненное заключение, присяжных. Именно из-за выбытия из процесса одного присяжного накануне стадии судебных прений слушания по делу начались сначала”, — сообщили в Совете судей.

Представители судебной власти подчеркнули, что столь длительное рассмотрение дел в уголовных производствах, предусматривающих участие присяжных, характерно для большинства судов и без "усовершенствования процедурных вопросов и изменений в законодательстве не обойтись".

Совет судей Украины заявил, что инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет. В процессе будет собрана не только информация о количестве таких дел и причинах их длительного рассмотрения, но и информация о состоянии материально-технического обеспечения этих судов.

Как не допустить повторения такого случая

Представители украинского судопроизводства подчеркнули, что механизмы конвоирования подсудимых и система охраны в судах нуждаются в усовершенствовании.

“Особенно в тех судах, которые рассматривают сложные, резонансные, социально значимые уголовные дела. Большинство таких судов, в отличие от Шевченковского районного суда, не оборудованы залами судебных заседаний в достаточном количестве, надлежащими помещениями для содержания подсудимых и т.п. О надлежащем материально-техническом обеспечении большинства таких судов говорить, к сожалению, не приходится”, — говорится в заявлении.

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В Совете судей Украины подчеркнули, что разумные сроки рассмотрения дел "должны стать не только строкой в законодательстве Украины, но и реальной основой для обеспечения законного и справедливого судопроизводства без нарушения прав человека и норм международных конвенций".

"Обеспечение этих сроков не только обязанность суда, но и обязанность всех участников судебного разбирательства, сторон защиты и обвинения", — говорится в заявлении.

Напомним, 5 июля в помещении Шевченковского районного суда города Киева раздался взрыв. Совершил его Игорь Гуменюк, который в августе 2015 года бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады. Игорь Гуменюк принимал участие в Революции Достоинства, некоторое время был бойцом добровольческого батальона "Сич" и воевал в АТО. Рассмотрение дела Гуменюка длилось почти 8 лет.

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