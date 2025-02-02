Взрыв в ТЦК Ровно: воспитательницу внесли в "Миротворец" после комментария в Facebook

Сама жительница Ровно уверяет, что ее страницу сломали.

Воспитательницу детсада из Ровно внесли в базу "Миротворец", после публикации комментария под сообщением в Facebook о взрывах в Ровенском ТЦК.

Об этом пишет "Суспільне Рівне".

"Препятствование законной деятельности ВСУ. Осознанные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины и срыв мобилизационных мер... Радуется гибели и ранению людей при взрыве в Ровенском ТЦК 1 февраля", — цитирует издание сообщение из "Миротворца".

Скриншот комментария женщины из соцсетей/Общественное Ровно

Отмечалось, что женщина работает в ровенском детском саду.

В Ровенском городском совете ответили, что с 3 февраля ситуацию прокомментируют в горсовете, ведь детсад является коммунальным учебным заведением.

Сама жительница Ровно, которую внесли до "Миротворца", заверила журналистов, что не публиковала комментарии под сообщением в Facebook. Женщина утверждает, что ее аккаунт в соцсети кто-то сломал. Также она обратилась с заявлением в полицию.

"Я к ВСУ очень хорошо отношусь. Я всегда за них молюсь, помогаю, как могу", — добавила жительница Ровно.

Напомним, вчера, 1 февраля, в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. В результате погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

Кроме того, в городе Пирятин на Полтавщине мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр.

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