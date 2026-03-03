ТСН в социальных сетях

Украина
187
1 мин

Взрыв в жилом районе Харькова: что известно о падении обломков дрона

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника - повреждены дома и автомобили.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Харькове раздались взрывы — в Шевченковском районе города упали обломки вражеского дрона.

О последствиях атаки сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

В результате инцидента повреждены окна в многоквартирных жилых домах, а также несколько припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и фиксируют масштабы разрушений.

Информация уточняется.

Напомним, что 1 марта, РФ ударила по общежитию в Харькове . Под удар вожого БПЛА попало здание в Шевченковском районе. Стало известно, что три человека пострадали – женщины 75, 53 и 69 лет получили острую реакцию на стресс.

