Взрыв в жилом районе Харькова: что известно о падении обломков дрона
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника - повреждены дома и автомобили.
В Харькове раздались взрывы — в Шевченковском районе города упали обломки вражеского дрона.
О последствиях атаки сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
В результате инцидента повреждены окна в многоквартирных жилых домах, а также несколько припаркованных автомобилей.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и фиксируют масштабы разрушений.
Информация уточняется.
Напомним, что 1 марта, РФ ударила по общежитию в Харькове . Под удар вожого БПЛА попало здание в Шевченковском районе. Стало известно, что три человека пострадали – женщины 75, 53 и 69 лет получили острую реакцию на стресс.