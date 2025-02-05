Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: появились новые детали

В Каменец-Подольском в среду, 5 февраля, около 13:00 возле здания ТЦК прогремел взрыв. Пока известно об одном погибшем и четырех раненых.

Об этом сообщил мэр города Каменец-Подольский Михаил Поситко в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Действительно, в нашем городе раздался взрыв, в результате которого погиб один человек. Сейчас известно о четырех раненых, находящихся в состоянии средней тяжести. Человек, который погиб, — это как раз тот, кто передавал вещи якобы находившемуся на территории ТЦК военнослужащему. Именно во время такой передачи прозвучал взрыв. Фактически тот человек, который это делал и погиб", – рассказал мэр.

По его словам, среди пострадавших двое врачей ВЛК. Также пострадал один случайный прохожий и один военный.

"Ситуация сейчас контролируемая, работают соответствующие оперативные службы на месте. Соответственно фиксируются и собираются все необходимые доказательства", – добавил Михаил Поситко.

Появилось видео с места взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском

Напомним, СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, совершившего подрыв ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

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