Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в ОВА подтвердили данные о жертве

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что из-за взрыва на территории Каменец-Подольского районного ТЦК и СП погиб человек.

Об этом Тюрин написал в Сети.

"Сегодня около часа назад на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел взрыв. Сейчас известно об одном погибшем и 4 раненых лицах", — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают все службы Хмельницкой области. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Напомним, взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел 5 февраля около 13:00. Сообщалось о четырех раненых и одном погибшем.