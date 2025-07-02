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Взрыв возле Житомира: на место поехали 20 скорых, есть много раненых
На место взрыва в Житомире отправились около 20 машин скорой, предварительно — на месте может быть много раненых.
В Житомире прогремели мощные два взрыва, в результате чего много раненых.
Об этом заявил медицинский директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета Виктор Гринев в комментарии «Суспильному».
По его информации, госпитализированы 2 женщины.
«Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали через пробки на трассе», — рассказал Виктор Гринев.
Напомним, что сегодня к вечеру вблизи Житомира раздался мощный взрыв. Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира, но никаких деталей не разглашают.