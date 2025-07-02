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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрыв возле Житомира: на место поехали 20 скорых, есть много раненых

На место взрыва в Житомире отправились около 20 машин скорой, предварительно — на месте может быть много раненых.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Взрыв в Житомире

Взрыв в Житомире

В Житомире прогремели мощные два взрыва, в результате чего много раненых.

Об этом заявил медицинский директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета Виктор Гринев в комментарии «Суспильному».

По его информации, госпитализированы 2 женщины.

«Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали через пробки на трассе», — рассказал Виктор Гринев.

«Швидкі» поспішають на місце вибуху / © Труха

Напомним, что сегодня к вечеру вблизи Житомира раздался мощный взрыв. Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира, но никаких деталей не разглашают.

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