Взрыв возле Житомира: на место поехали 20 скорых, есть много раненых

Взрыв в Житомире

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В Житомире прогремели мощные два взрыва, в результате чего много раненых.

Об этом заявил медицинский директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета Виктор Гринев в комментарии «Суспильному».

По его информации, госпитализированы 2 женщины.

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«Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали через пробки на трассе», — рассказал Виктор Гринев.

«Швидкі» поспішають на місце вибуху / © Труха

Напомним, что сегодня к вечеру вблизи Житомира раздался мощный взрыв. Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира, но никаких деталей не разглашают.

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