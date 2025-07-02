Взрыв возле Житомира: в ОВА сообщили о жертвах

Вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошли два взрыва

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По состоянию на 20:30 2 июля стало известно о по меньшей мере двух погибших и 15 людях, которые получили ранения в результате взрыва в селе Березина, что вблизи Житомира.

Об этом сообщили в ОВА.

Также есть пострадавшие частные домовладения поблизости.

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«Вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошло два взрыва. Мы можем, к сожалению, констатировать, что двое погибли и 15 людей пострадали. Кроме того, пострадали частные домовладения. На сегодняшний момент развернут оперативный штаб», — отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В настоящее время все службы работают на месте, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Обеспечен минимальный проезд по международной трассе М-06. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06 до конца дня воздержаться от проезда возле Житомира, пока будут работать оперативные службы», — отметил он.

Напомним, днем 2 июля вблизи Житомира раздались взрывы.

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Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС, взрыв предварительно произошел не на АЗС, как отмечалось ранее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОД ЖИТОМИРОМ ВЗРЫВА НА АЗС! Киевская трасса перекрыта!

Дата публикации 19:16, 02.07.25 Количество просмотров 840 Момент взрыва АЗС на трассе Житомир-Киев попал на видео

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