Взрыв за взрывом: в полиции показали массированную атаку на Кропивницкий

Национальная полиция опубликовала видео массированной атаки российских дронов на город Кропивницкий в ночь на 20 марта, которая стала самой масштабной за все время полномасштабной войны.

На опубликованных кадрах видно, как в перерывах между взрывами вражеских беспилотников полицейские производили эвакуацию людей из зоны обстрела.

Они обходили дом за домом, квартиру за квартирой и проверяли, нету ли среди руин раненых, а также быстрее вывозили местных жителей.

"Уже после первого вражеского прилета на место происшествия прибыли патрульные и перекрыли подъезды к находящейся под обстрелами территории", — отметили в Нацполиции.

К счастью, в результате атаки врага жертв не было.

В полиции показали массированную атаку российских дронов на Кропивницкий

Напомним, в ночь на 20 марта российские войска нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал не менее чем 21 беспилотник.

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