Взрыв зарядной станции: как ее использовать, чтобы предотвратить трагедию

Батарея хочет отдать максимально, сколько у нее просят, она нагревается, увеличивается тепловой разгон этой батареи, она может накапливать газы и взрываться.

Зарядная станция

Зарядная станция / © Unsplash

Основная причина, приводящая ко взрывам зарядных станций, их неправильное использование.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков.

По словам эксперта, все эти случаи связаны с мобильными зарядными станциями (они маленькие, имеют в корпусе розетки). Они не предназначены для того, чтобы заживлять весь дом.

«Батарея хочет отдать максимально, сколько у нее просят, она нагревается, увеличивается тепловой разгон этой батареи, и она может накапливать газы и взрываться», — объясняет он.

Также Дяков предостерегает, что не стоит заживлять всю электросеть дома через мобильные станции.

Напомним, что 20 ноября в центре Киева из-за взрыва зарядной станции загорелась квартира. Пожар вспыхнул на четвертом этаже многоэтажки. Работники ГСЧС спасли из соседнего помещения двух человек, в том числе ребенка.

