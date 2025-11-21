- Дата публикации
Взрыв зарядной станции: как ее использовать, чтобы предотвратить трагедию
Батарея хочет отдать максимально, сколько у нее просят, она нагревается, увеличивается тепловой разгон этой батареи, она может накапливать газы и взрываться.
Основная причина, приводящая ко взрывам зарядных станций, их неправильное использование.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков.
По словам эксперта, все эти случаи связаны с мобильными зарядными станциями (они маленькие, имеют в корпусе розетки). Они не предназначены для того, чтобы заживлять весь дом.
«Батарея хочет отдать максимально, сколько у нее просят, она нагревается, увеличивается тепловой разгон этой батареи, и она может накапливать газы и взрываться», — объясняет он.
Также Дяков предостерегает, что не стоит заживлять всю электросеть дома через мобильные станции.
Напомним, что 20 ноября в центре Киева из-за взрыва зарядной станции загорелась квартира. Пожар вспыхнул на четвертом этаже многоэтажки. Работники ГСЧС спасли из соседнего помещения двух человек, в том числе ребенка.