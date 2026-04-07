Взрывается прямо перед целью: Украина получит хайтек-истребители "Шахедов"

Швеция передаст Украине мощные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они предназначены для эффективной борьбы с беспилотниками типа Шахед и другими воздушными угрозами.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На закупку Стокгольма выделит 400 млн евро. Это почти треть нового пакета военной помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро, объявленного в феврале.

Что известно о комплексе

Tridon Mk2 — мобильная ПВО средней дальности, работающая в любых погодных условиях и способная поражать воздушные цели. Комплекс оснащен 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, которая может поражать объекты на расстоянии до 12 км с высокой скоростью стрельбы. Она употребляет боеприпасы с программируемым подрывом.

«Они взрываются непосредственно перед целью, создавая облако обломков. Это значительно повышает эффективность борьбы с воздушными дронами и крылатыми ракетами», — отмечают в Минобороны.

Добавляется, что система легко интегрируется с разными платформами.

Ранее мы писали о том, что украинская противовоздушная оборона достигла мирового уровня эффективности. Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что в мире нет ПВО, гарантирующей 100% убытки. Сейчас украинская ПВО уже глубоко эшелонирована и демонстрирует «феноменальные результаты». При этом важной остается пассивная защита, которая предусматривает укрытие для населения и «прикрытие» объектов инфраструктуры.