«Взрывалось все, а дом ходил»: жители Вишневого рассказали о пережитой атаке и какая ситуация сейчас

Детонация (иллюстративная) / © pexels.com

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Во время атаки РФ в Вишневом в Киевской области 6 июля возникла детонация взрывоопасных предметов. Жители города рассказали о переживаемом ударе на город.

Какая ситуация в городе — рассказала в эфире «Сніданок з 1+1» Ирина Яковенко, жительница Вишневого.

По ее словам, детонация такой силы, что «взрывалось все», а «стекло летело везде».

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«Было очень страшно. Было так страшно, что даже наверное за 5 лет войны я не боялась так, как сегодня. Во-первых, взрывалось все. Летело стекло, летело прямо везде. И у нас, в принципе, слава Богу, цел. Вырывало не рамы, а в дверях, в дверь вырвало. Окна немного повредили, но в принципе можем сделать их», — сказала она.

Жители Вишневого жалуются на качество воздуха. «Я не могу открыть ни окно, ничего, потому что здесь страховка», — добавила она.

По словам Ирины, дом, в котором она живет, очень трясло, а входную дверь вырвало.

«Мы выходили в подъезд, потому что очень страшно дома. У нас просто дом так вот ходил, так вот просто ходил. И мы спустились вниз, но взрывы такие, что у нас вырвало дверь входную в дом, и ее вырвало», — сообщила она.

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Тем временем городские власти просят жителей не выходить на улицы, а работников предприятий пока не выходить на рабочие места. По словам женщины, по состоянию на утро детонация продолжается.

«У нас просто идет детонация ужаса. Просто страшно с перерывами. То есть волнами идет волнами. Я сейчас сижу у окна, я могу показать вам, что происходит у нас. Это ужас и детонация продолжаются. Уже длится больше двух, может, трех часов. Просят не выходить на рабочие места», — сказала Ирина.

Также она добавила, что кто может, тот эвакуируется из-за ухудшения воздуха.

Машины уезжают, это детей забирают, машины уезжают сверху. Да, у кого машины стоят у подъезда, детей, вещи, все вывозят, потому что дышать нечем.

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Проблем со светом и водоснабжением нет.

«Все в шоке просто, реально все в шоке. Потому что сегодня, я говорю, такого я не помню даже за эти годы. Правда, это очень страшно», — поразила жительница города.

Атака на Вишневое в Киевской области — что известно

Напомним, Вишневое в Киевской области оказалось под атакой России. После ночной российской атаки идет повторная детонация на месте попадания. Жителей призывают не выходить на улицу, не открывать окна и, по возможности, эвакуировать детей.

По данным властей, из-за атаки врага пострадали 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах, среди них девочка в возрасте 9 месяцев.

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