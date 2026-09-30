«Взрываются на минах в поисках хлеба»: шокирующая правда о голоде и спасении гражданских в Олешках

Отбирают пищу у голодных: в оккупированных Олешках россияне «охотятся» на помощь, которую ВСУ сбрасывают с дронов

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В оккупированных Олешках Херсонской области россияне отбирают у обессиленных местных жителей еду, которую сбрасывают украинские дроны.

Об этом сообщила журналистка из Херсона Евгения Вирлич, передает «24 канал».

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По ее словам, в Олешках было много локаций, куда украинские военные сбрасывали продукты с дронов. Россияне, конечно, пытались этому помешать — они не только хотели сбить дроны, но и отбирали еду. Также были случаи, когда продукты падали в зоны, которые россияне заминировали или простреливались.

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В то же время некоторые жители все же смогли найти и забрать переданные им продукты.

«Действительно удалось провести эту молниеносную операцию (речь идет об операции, о которой стало известно 27 сентября. Тогда ВСУ дронами доставили около 4 тонн продуктов — Ред.). Сразу скажу, что это не первый раз, когда украинские военные сбрасывали продукты людям. Такие операции системно проводят. Просто это было действительно масштабным», — рассказала журналистка.

Ситуация с продовольствием в Олешках остается критической. Город фактически изолирован, а возможности для выезда граждан крайне ограничены.

Люди, которым удается покинуть город пешком, могут преодолевать десятки километров, чтобы добраться до незаблокированных населенных пунктов и приобрести еду. Некоторые пытаются таким образом продолжить движение и не возвращаются назад. По словам Вирлич, неоднократно были случаи, когда люди взрывались на минах или наталкивались на врага, когда выходили пешком из Олешек.

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Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что россияне не позволяли поставлять продукты в Олешки еще с 26 мая. Поэтому местные жители голодали.

Ранее о том, что россияне в Олешках сбивают дроны с едой для гражданских, а продукты забирают себе, сообщили в ISW.

Напомним, в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

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