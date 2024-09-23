Взрываются на расстоянии 20-60 метров от дульного среза: немецкие СМИ о некоторых полученных от Запада снарядах

По информации издания, чаще всего подобные проблемы характерны для снарядов, поставленных в рамках "чешской инициативы".
Мероприятие предоставляет Украине неисправные боеприпасы, взрывающиеся почти сразу после вылета из ствола пушки.
Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.
В августе украинская сторона проинформировала чехов о случаях взрыва гранат сразу после окончания учений.
"Во время боевого применения вышеуказанных снарядов произошли многочисленные взрывы на расстоянии от 20 до 60 метров от дульного среза, что привело к ранению личного состава и повреждению артиллерийских систем", – говорится в письме, которое получили журналисты издания.
Причиной неисправности считаются более старые детонаторы M515 и M51A5, разработанные во время Второй мировой войны. По данным украинской армии, при доставке около 35 тысяч артиллерийских снарядов была ошибка в 0,05 процента. Из 10 тысяч выпущенных снарядов пять разорвались преждевременно.
По информации издания, чаще всего подобные проблемы характерны для снарядов, поставленных в рамках "чешской инициативы" из третьих стран. Однако встречаются бракованные боеприпасы и в партиях, привезенных из США.
"В результате взрывов снарядов на расстоянии 20 – 60 метров от дульного среза был ранен личный состав и повреждены артиллерийские системы", – утверждают в издании.
Министерство обороны Чехии в свою очередь отметило, что технические проблемы со снарядами возникали лишь в незначительном количестве случаев и были решены совместно с поставщиками. Все участники инициативы были проинформированы, и после анализа ошибок новых инцидентов не зафиксированы.
Ранее в Минобороны ответили, сколько боеприпасов на фронте – украинского производства.
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