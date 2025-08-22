- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 880
- Время на прочтение
- 2 мин
"Взрываются от прикосновения": Россия модернизировала дроны, чтобы уничтожить больше украинцев (фото)
РФ начала оснащать разведдроны взрывчаткой, которая может активироваться при прикосновении.
В Украине замечен новый тип опасных дронов, которые начала использовать Россия.
Об этом сообщил глава центра радиотехнологий Сергей «Флэш».
Какую угрозу представляют
«Опасность возросла: теперь Россия крепит взрывчатку даже к разведдронам — сегодня найдена такая „Гербера“», — отметил Флэш.
Такие дроны нельзя считать безопасными разведчиками. В частности, взрывная часть может активироваться даже при попытке снять крышку.
Специалисты отмечают: «Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам. Видите, что над городом разведдроны — как минимум покиньте улицы».
Это важно не только для безопасности отдельных граждан, но и сохранения городской инфраструктуры. Осколочная боевая часть дронов может нанести значительные повреждения даже на расстоянии.
«Также заряд может быть активирован при снятии крышки — попросите любителей трофеев не лезть куда не надо», — добавляет эксперт.
Если в городе объявлена такая угроза, то следует соблюдать определенные правила:
Не подходить к обломкам дронов.
Пройти в безопасное место
Не пытайтесь демонтировать или забирать дроны как трофей.
Этот тип БПЛА уникален тем, что сочетает возможность разведки и одновременно представляет смертельную угрозу. Дроны могут проникать на большие расстояния, что усложняет защиту от них.
Напомним, по всем направлениям фронта недавно зафиксировали новую разведывательную версию беспилотника V2U с интегрированным искусственным интеллектом. Она отличается от ударной модификации отсутствием хвостовых стабилизаторов в центральной части.
После выполнения задания дрон возвращается на землю с помощью парашюта. Внутри аппарата нет никаких российских комплектующих, а изготовитель и разработчик остаются неизвестными.
Эксперты называют развитие этой серии БПЛА с искусственным интеллектом одной из самых инновационных и одновременно опасных тенденций современного ведения боевых действий.
При этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия существенно увеличивает темпы производства беспилотных летательных аппаратов и стремится к полному импортозамещению компонентов. По его словам, агрессор имеет амбициозные планы на 2025 год — выпустить около 79 тысяч дронов разных типов.
В частности, речь идет о 40 тысячах аппаратов «Герань-2», 5700 — «Гарпия-1» и примерно 34 тысячах аппаратов «Гербера» и других ложных целях. Для достижения этих показателей Россия развернула дополнительные производственные линии, в частности, в Ижевске и Елабуге.
Скибицкий подчеркнул, что страна-агрессор активно работает над тем, чтобы полностью отказаться от импорта и заменить все ключевые составляющие собственным производством.