"Взрываются от прикосновения": Россия модернизировала дроны, чтобы уничтожить больше украинцев (фото)

В Украине замечен новый тип опасных дронов, которые начала использовать Россия.

Об этом сообщил глава центра радиотехнологий Сергей «Флэш».

Какую угрозу представляют

«Опасность возросла: теперь Россия крепит взрывчатку даже к разведдронам — сегодня найдена такая „Гербера“», — отметил Флэш.

Дрон, который модернизировала Россия

Такие дроны нельзя считать безопасными разведчиками. В частности, взрывная часть может активироваться даже при попытке снять крышку.

Боевая часть дрона

Специалисты отмечают: «Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам. Видите, что над городом разведдроны — как минимум покиньте улицы».

Это важно не только для безопасности отдельных граждан, но и сохранения городской инфраструктуры. Осколочная боевая часть дронов может нанести значительные повреждения даже на расстоянии.

Боевая часть дрона

«Также заряд может быть активирован при снятии крышки — попросите любителей трофеев не лезть куда не надо», — добавляет эксперт.

Если в городе объявлена такая угроза, то следует соблюдать определенные правила:

Не подходить к обломкам дронов.

Пройти в безопасное место

Не пытайтесь демонтировать или забирать дроны как трофей.

Этот тип БПЛА уникален тем, что сочетает возможность разведки и одновременно представляет смертельную угрозу. Дроны могут проникать на большие расстояния, что усложняет защиту от них.

Напомним, по всем направлениям фронта недавно зафиксировали новую разведывательную версию беспилотника V2U с интегрированным искусственным интеллектом. Она отличается от ударной модификации отсутствием хвостовых стабилизаторов в центральной части.

После выполнения задания дрон возвращается на землю с помощью парашюта. Внутри аппарата нет никаких российских комплектующих, а изготовитель и разработчик остаются неизвестными.

Эксперты называют развитие этой серии БПЛА с искусственным интеллектом одной из самых инновационных и одновременно опасных тенденций современного ведения боевых действий.

При этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия существенно увеличивает темпы производства беспилотных летательных аппаратов и стремится к полному импортозамещению компонентов. По его словам, агрессор имеет амбициозные планы на 2025 год — выпустить около 79 тысяч дронов разных типов.

В частности, речь идет о 40 тысячах аппаратов «Герань-2», 5700 — «Гарпия-1» и примерно 34 тысячах аппаратов «Гербера» и других ложных целях. Для достижения этих показателей Россия развернула дополнительные производственные линии, в частности, в Ижевске и Елабуге.

Скибицкий подчеркнул, что страна-агрессор активно работает над тем, чтобы полностью отказаться от импорта и заменить все ключевые составляющие собственным производством.