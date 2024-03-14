Взрывчатка, автоматы и БРДМ: в Украине задержали торговцев трофейным оружием (фото)

После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

В Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители задержали торговцев оружием и обнаружили их тайники. Среди изъятого у злоумышленников – более 60 кг взрывчатки, снайперское оружие, крупокалиберные пулеметы и новейшие автоматы российского производства.

Об этом сообщили в четверг, 14 марта, в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Харьковская область

В Харьковской области задержали местного дельца, который пытался продать криминалитету боевые средства поражения, которые он хранил в подземном тайнике. Во время осмотра тайника в лесопосадке на территории деоккупированного Изюмского района правоохранители обнаружили:

несколько ящиков с тротилом и пластидом;

снайперскую винтовку Драгунова;

боеприпасы к гранатометам и противотанковому ракетному комплексу "Фагот";

более 13 тысяч патронов разного калибра.

Свои "трофеи" местный житель собирал на местах бывшего базирования российских войск во время боев за Харьков.

Киевская область

Вблизи Киева обнаружены еще несколько скрытых арсеналов, которые покинули оккупанты, когда уходили из области.

Первый тайник был в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района. Там правоохранители обнаружили российскую боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ) с крупнокалиберным пулеметом.

Неподалеку в подземном тайнике хранились более 150 выстрелов для гранатомета и 15 боевых гранат российского производства.

Оба тайника обнаружили двое местных жителей, решивших продать найденное вооружение криминалитету.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине задержан местный житель, который пытался продать представителям криминальных кругов ручной пулемет Калашникова.

Во время обыска в его квартире и минивэне нашли:

2 автомата АК-74;

4 боевые гранаты;

более 1,3 тысячи патронов разного калибра.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ (МП) пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине.

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