Взрывчатку спрятали в игрушке: в Житомире агенты РФ собирались подорвать полицейских

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Житомире "на горячем" задержали двух российских агентов, которые готовились подорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на "102".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для совершения теракта фигуранты заранее арендовали квартиру в областном центре и установили там два самодельных взрывных устройства (СВУ). Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая – подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в квартиру.

"С помощью удаленного доступа к этому гаджету они планировали активировать оба СВУ, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. К этому времени агенты РФ должны были покинуть арендованную квартиру и спрятаться в гостиничном номере для получения дальнейших указаний от своего российского куратора", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ сработали на опережение — задокументировали всю подготовку злоумышленников к теракту и задержали обоих фигурантов в их отеле сразу после звонка на "горячую линию" Национальной полиции.

Задержанными оказались два жителя Днепропетровщины, которых враг дистанционно завербовал через Тelegram-каналы по поиску "легких" денег.

По инструкции россиян молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета с взрывными устройствами для совершения теракта.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ начали охотиться на украинских полицейских. Враг устраивает террористические атаки, в частности, в Киеве, Житомире, Днепре.

Читайте также: