Взрывчатку заложили на детской площадке: СБУ сорвала теракт в Одессе (фото)

Задержанный / © Офис Генерального прокурора

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Служба безопасности Украины сорвала еще один террористический акт, который должен был состояться в Одессе по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В результате спецоперации СБУ был задержан агент ФСБ, который получил задание взорвать офицера Вооруженных Сил Украины. Злоумышленник планировал осуществить покушение с помощью самодельного взрывного устройства с элементами поражения.

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Как установило следствие, исполнителем заказа российских спецслужб стал 31-летний житель Одесской области. Мужчину завербовали через пророссийские Telegram-каналы, которые обещали «легкий заработок».

Первым его заданием было «тестовое» задание — поджечь военный автомобиль. После успешного выполнения этого этапа агент получил инструкции по подготовке к теракту.

По замыслу кураторов, исполнитель должен был достать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и заложить ее на маршруте передвижения украинского военного. По информации СБУ, место закладки взрывчатки — детская площадка в одном из жилых кварталов Одессы.

Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами и оснащено мобильным телефоном для дистанционной активации. Планировалось, что взрыв будет осуществлен именно в момент пребывания украинского военнослужащего рядом.

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© Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

Сотрудники СБУ своевременно обнаружили угрозу и поэтапно задокументировали все действия агента. Благодаря оперативным мероприятиям злоумышленника задержали «на горячем» — сразу после закладки взрывчатки на месте запланированного теракта.

Сейчас ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 — законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц;

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ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Комплексные оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила теракт в центральном парке Ивано-Франковска. ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю девушку для установки взрывчатки.

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