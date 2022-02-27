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Взрывотехники собрали коллекцию "подарков" из РФ в Украине (видео)

Взрывотехники собрали коллекцию "подарков" из РФ в Украине (видео)

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Взрывотехники собрали коллекцию "подарков" из РФ в Украине (видео)

Сообщайте о таких "презентах" в полицию.

Взрывотехники Национальной полиции Украины собрали коллекцию "подарков" из Россиибоеприпасы, которыми враг "посыпает" нашу землю.

Соответствующее видео показала Нацполиция.

Многие снаряды не сдетонировали, поэтому несут опасность для здоровья и жизни украинцев.

"Несмотря на обстрелы, деятельность вражеских ДРГ, взрывотехники Нацполиции в круглосуточном режиме изымают и обезвреживают боеприпасы, которыми враг "посыпает" нашу землю", — рассказали в полиции.

Правоохранители подчеркнули: будьте внимательны, сообщайте о таких "презентах", наши ребята сразу придут на помощь.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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