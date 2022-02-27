Взрывотехники собрали коллекцию "подарков" из РФ в Украине (видео)

Сообщайте о таких "презентах" в полицию.

Взрывотехники Национальной полиции Украины собрали коллекцию "подарков" из России – боеприпасы, которыми враг "посыпает" нашу землю.

Соответствующее видео показала Нацполиция.

Многие снаряды не сдетонировали, поэтому несут опасность для здоровья и жизни украинцев.

"Несмотря на обстрелы, деятельность вражеских ДРГ, взрывотехники Нацполиции в круглосуточном режиме изымают и обезвреживают боеприпасы, которыми враг "посыпает" нашу землю", — рассказали в полиции.

Правоохранители подчеркнули: будьте внимательны, сообщайте о таких "презентах", наши ребята сразу придут на помощь.