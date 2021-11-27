Взрывы газа в Украине: сколько громких аварий произошли в многоэтажках за последние годы

"Газовые" взрывы в Украине происходят регулярно и от них не застрахованы фактически все жители советских многоэтажек.
Взрывы бытового газа в квартирах происходят в Украине довольно часто. Это приводит к разрушениям зданий, повреждениям и даже смертям людей. Десятки жителей теряют жилье и годами ждут, чтобы получить новый дом.
Сегодня, 27 ноября, в Новой Одессе Николаевской области взорвался газ в доме. Было разрушено два этажа.
Сколько подобных случаев, связанных с взрывом бытового газа в домах, произошло в Украине, говорится в материале ТСН.ua.
Казатин в Винницкой области
На этой неделе в Казатине области рванул газ в квартире на девятом этаже. От взрывной волны внутри дома упали стены. Травмы получили 82-летняя владелица жилья, где произошел взрыв и 14-летний подросток из другой квартиры.
Взрыв в Днепре и гибель супругов
В Днепре 15 августа 2021 г. раздался взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека — муж и жена.
Соседи говорят, что погибшая женщина около недели назад жаловалась на утечку газа. Прибывшая на место газовая служба от комментариев отказалась.
Кропивницкий
В марте этого года взрыв произошел в многоэтажке в Кропивницком. Пострадали два молодых человека: 22-летний юноша и 18-летняя девушка. Они снимали однокомнатную квартиру, которая и очутилась в эпицентре взрыва. К счастью, молодым людям удалось выжить.
Луцк
За месяц до инцидента в Кропивницком газ "рванул" в одном из домов Луцка. В квартире на третьем этаже взорвалась плита, а от ударной волны разбилось окно. Тогда никто не пострадал.
Однако не всегда удается обойтись без жертв.
Позняки – 5 погибших
Один из наиболее резонансных — взрыв в многоэтажке на столичных Позняках, произошедший в июне 2020 года. Тогда погибли пять человек. В частности, одна девушка, которой удалось выжить, потеряла отца, мать и брата.
Жители дома рассказали, что перед взрывом чувствовали запах газа.
Все 40 семей разрушенной секции были отселены. Им всем гарантировали новое жилье в новых комплексах. В настоящее время большая часть семей уже имеет право собственности на свои квартиры. Остальные подали необходимые документы и станут законными владельцами в ближайшее время.
После проведения экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, скорее всего, спровоцировала газовая смесь.
Взрыв в Фастове
За два года до трагедии на Позняках, в декабре 2018-го, схожий инцидент произошел в Фастове. Там произошел мощный взрыв в пятиэтажке, разрушил несколько этажей дома, а под завалами погибли два человека.
30 семей мгновенно остались под открытым небом. Власть обещала помочь с жильем. Жители понемногу переселялись в дом.
Взрыв в "сталинке" Голосеевского района столицы
8 июля 2017 года произошел взрыв в Киеве в трехэтажном жилом доме на Голосеевском проспекте, 70. В результате часть дома рухнула, под завалами погибли два человека – мужчина и женщина, шестеро получили травмы.
Взрыв газа может повториться в любом многоквартирном доме. Безопасность жителей в первую очередь зависит от них самих.
По словам экспертов, жильцам многоэтажек следует подумать об отказе от применения газовых приборов и замене их на электрические. Однако крайне необходимо наводить порядок в газовом хозяйстве Украины. В частности, на пресс-марафоне президент Зеленский анонсировал обширную реформу термомодернизации всех многоэтажек, которая будет стоить 300 млрд грн.