Взрывы газа в Украине: сколько громких аварий произошли в многоэтажках за последние годы

Взрывы газа в Украине: сколько громких аварий произошли в многоэтажках за последние годы

"Газовые" взрывы в Украине происходят регулярно и от них не застрахованы фактически все жители советских многоэтажек.

Взрывы бытового газа в квартирах происходят в Украине довольно часто. Это приводит к разрушениям зданий, повреждениям и даже смертям людей. Десятки жителей теряют жилье и годами ждут, чтобы получить новый дом.

Сегодня, 27 ноября, в Новой Одессе Николаевской области взорвался газ в доме. Было разрушено два этажа.

Сколько подобных случаев, связанных с взрывом бытового газа в домах, произошло в Украине, говорится в материале ТСН.ua.

Казатин в Винницкой области

На этой неделе в Казатине области рванул газ в квартире на девятом этаже. От взрывной волны внутри дома упали стены. Травмы получили 82-летняя владелица жилья, где произошел взрыв и 14-летний подросток из другой квартиры.

Фото: facebook.com/dsnsvin

Взрыв в Днепре и гибель супругов

В Днепре 15 августа 2021 г. раздался взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека — муж и жена.

Соседи говорят, что погибшая женщина около недели назад жаловалась на утечку газа. Прибывшая на место газовая служба от комментариев отказалась.

Кропивницкий