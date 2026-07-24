ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Взрывы гремят по всему Крыму: в Симферополе пылают склады Wildberries (видео)

В компании Wildberries подтвердили удары по их составам в оккупированном Крыму.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Российские пожарные

Российские пожарные / © Associated Press

Во временно оккупированном Крыму уже третью ночь подряд сообщают о взрывах в результате атак беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По его информации, взрывы раздавались не только в Симферополе, но и в Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного полуострова.

Местные жители также сообщили о прилете по логистическому хабу Wildberries в Симферополе.

В компании Wildberries подтвердили, что состав во временно оккупированном Симферополе подвергся атаке.

Информация о масштабах повреждений или возможных пострадавших пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии взрывов в нескольких городах полуострова.

Мы ранее информировали, что взрывы и работа российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie