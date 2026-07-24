Взрывы гремят по всему Крыму: в Симферополе пылают склады Wildberries (видео)

Российские пожарные / © Associated Press

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Во временно оккупированном Крыму уже третью ночь подряд сообщают о взрывах в результате атак беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По его информации, взрывы раздавались не только в Симферополе, но и в Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного полуострова.

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Местные жители также сообщили о прилете по логистическому хабу Wildberries в Симферополе.

В компании Wildberries подтвердили, что состав во временно оккупированном Симферополе подвергся атаке.

Информация о масштабах повреждений или возможных пострадавших пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии взрывов в нескольких городах полуострова.

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Мы ранее информировали, что взрывы и работа российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

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