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Взрывы гремят по всему Крыму: в Симферополе пылают склады Wildberries (видео)
В компании Wildberries подтвердили удары по их составам в оккупированном Крыму.
Во временно оккупированном Крыму уже третью ночь подряд сообщают о взрывах в результате атак беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По его информации, взрывы раздавались не только в Симферополе, но и в Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного полуострова.
Местные жители также сообщили о прилете по логистическому хабу Wildberries в Симферополе.
В компании Wildberries подтвердили, что состав во временно оккупированном Симферополе подвергся атаке.
Информация о масштабах повреждений или возможных пострадавших пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии взрывов в нескольких городах полуострова.
Мы ранее информировали, что взрывы и работа российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.