Взрывы и блекаут во временно оккупированном Мелитополе: после атаки БПЛА вспыхнула подстанция
В оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучала серия взрывов, после атаки беспилотников возник пожар на подстанции и зафиксирован частичный блекаут.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, город атаковали беспилотники.
Сообщается, что после удара произошел пожар на местной электроподстанции. На обнародованных в сети кадрах виден густой дым и охватившее объект пламя.
В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Местные жители сообщают о частичном блекауте.
Пока официальной информации от оккупационных властей относительно масштабов повреждений и возможных последствий нет. Данные уточняются.
