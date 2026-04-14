Взрывы и блекаут во временно оккупированном Мелитополе: после атаки БПЛА вспыхнула подстанция

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучала серия взрывов, после атаки беспилотников возник пожар на подстанции и зафиксирован частичный блекаут.

Елена Кузьмич
Взрыв / © ТСН.ua

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, город атаковали беспилотники.

Сообщается, что после удара произошел пожар на местной электроподстанции. На обнародованных в сети кадрах виден густой дым и охватившее объект пламя.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения. Местные жители сообщают о частичном блекауте.

Пока официальной информации от оккупационных властей относительно масштабов повреждений и возможных последствий нет. Данные уточняются.

Напомним, что ранее дроны уложили по одному из крупнейших химзаводов РФ .

Беспилотники попали по промзоне города Череповец в РФ.

