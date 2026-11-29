Дроны атаковали «КуйбышевАзот» / © ГУР Минобороны

Реклама

В ночь на 29 ноября операторы дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли удар по одному из важных предприятий ВПК России — «КуйбишевАзот». Он расположен в городе Тольятти Самарской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Реклама

Пораженный российский военный объект – одно из крупнейших предприятий химической промышленности врага. Она производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

Реклама

На территории «КуйбышевАзота» зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Дроны ГУР атакуют Россию — последние новости

Операторы дальнобойных средств ГУР МО Украины уничтожили важный военный объект России — многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны МРИК-ВКО, расположенный в Смоленской области.

Этот объект россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства с целью обеспечения работы систем ПВО/ПРО. В частности, комплекс мог обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты в радиусе 2500 км.

Дальнобойные дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России. Под ударом оказались ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы. На предприятии вспыхнул пожар.

Реклама

НПЗ мощностью до 5,2 млн тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, которые Россия использует, в частности, для обеспечения своей армии. Новая атака пришлась на период возобновления завода после предварительных поражений. Поэтому теперь российской военной машине придется терять время и темпы в своих преступных планах.

Новости партнеров

Новости партнеров