Взрывы и почти 30 погибших в Киевской области: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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По меньшей мере, 27 человек погибли в результате российской атаки на предприятие в селе Мила на Киевщине и последующей детонации. Все виновные должны понести ответственность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«С вечера в селе Мила под Киевом продолжается ликвидация последствий российского дронового удара. Развернуты штабы на месте для помощи людям. Вовлечены все необходимые службы. Работают подразделения ГСЧС — более 300 работников. Был удар по составу с последующей детонацией. К сожалению, есть значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью», — отметил он.

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По данным президента, по состоянию на данный момент известно, что 27 человек погибли. Уже более 370 человек эвакуированы, и эвакуация постоянно продолжается.

«Были доклады премьер-министра Сергея Корецкого, министра внутренних дел Ивана Выговского. Обязательно допустившие это должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности», — добавил он.

Удар РФ и пожар в селе Мила — что известно

Поздно вечером, 28 августа, в Бучанском районе Киевской области, вблизи трассы Киев — Чоп, в результате российской атаки БпЛА возник масштабный пожар. Офис генпрокурора сообщал о возгорании и детонации на территории предприятия в селе Мила.

По данным Киевской ОВА, в результате атаки и детонации повреждено около 50 жилых зданий в Бучанском районе. Среди пострадавших — семерых госпитализировали. Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуирован 381 человек, из них 59 детей. В Дмитровке развернули оперативный штаб для помощи жителям.

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Также стало известно о гибели главы Дмитриевской громады Тараса Дидича, который одним из первых прибыл на место происшествия.

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