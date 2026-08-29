Перекрытие движения. / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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Накануне вечером на Житомирской трассе вблизи Киева возник масштабный пожар из-за атаки РФ. В селе Мила возле трассы Киев-Чоп началась сильная детонация. Утром было перекрыто движение на выезд из столицы в направлении Житомира.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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«Из-за вражеской атаки вечером и ночью было перекрыто движение на просп. Берестейской и Житомирской трассе», — говорится в сообщении.

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Из-за изменения движения автобусы №№ 36Тр, 37 могут курсировать по измененным маршрутам:

№ 36Тр — до просп. Академика Палладина;

№ 37 — по маршруту автобуса № 37А в спорткомплекс «Чайка», далее — ж/м «Западный».

Что известно о перекрытии трассы

Поздно вечером 28 августа начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничат движение всех транспортных средств.

По его словам, ограничения будут на проспекте Берестейском и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира.

«Движение транспортных средств восстанавливается периодически по мере возможностей», — подчеркнул он.

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Житомирская трасса в огне — что известно

Вечером вблизи Житомирской трассы в Киевской области раздался мощный взрыв. Сразу после этого там разразился масштабный пожар. Ее масштабы оказались настолько значительны, что пламя и сильное задымление были хорошо видны не только жителям близлежащих населенных пунктов, но и столице.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание дрона. В результате возле трассы Киев-Чоп началась сильная детонация. Известно о пяти пострадавших.

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