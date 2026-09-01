Атака на пункт пропуска «Орловка» / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В ночь на 1 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Одесской области. В результате ударов пострадали гражданская и критическая инфраструктура. В частности, под атакой оказался международный пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, в результате российской атаки пострадал один человек.

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Кроме того, повреждены два жилых дома, возникло возгорание на территории швейного цеха. Также россияне атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения «Орловка». Пожар оперативно локализовали работники ГСЧС.

Атака по КПП «Орловка»: работает ли пункт пропуска — что известно

В ГНСУ уточнили, что по состоянию на утро из-за вражеской атаки временно не работает пункт пропуска «Орловка».

«Ночью россия атаковала ударными БпЛА типа „Shahed“ международный пункт пропуска для паромного сообщения „Орловка“ на границе с Румынией. В результате атаки попадание зафиксировано по зданию и территории пункта пропуска, возникли пожары, которые локализовали спасатели», — говорится в сообщении.

По информации пограничников, оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска временно приостановлено. Об этом сообщили румынской стороне.

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Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака по Одессе и области — последние новости

Напомним, утром пресс-служба Измаильской районной государственной администрации проинформировала об атаке на КПП «Орловка». Этот пункт пропуска — паромный комплекс через реку Дунай, соединяющий Украину и румынский город Исакча.

Также россияне нанесли удар по Одессе. В городе раздавались громкие взрывы. В результате атаки есть разрушение инфраструктурных объектов.

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