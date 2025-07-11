Взрывы и пожары в Харькове 11 июля: много пострадавших

В Харькове было неспокойно / © Associated Press

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Российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «Шахед».

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«До девяти выросло количество пострадавших после утренних обстрелов города», — уточнил он.

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Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По словам мэра, одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работают на местах попадания.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во дворе.