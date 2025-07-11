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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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660
Время на прочтение
1 мин

Взрывы и пожары в Харькове 11 июля: много пострадавших

Утром, 11 июля, россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Харькове было неспокойно

В Харькове было неспокойно / © Associated Press

Российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники типа «Шахед».

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«До девяти выросло количество пострадавших после утренних обстрелов города», — уточнил он.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По словам мэра, одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работают на местах попадания.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во дворе.

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Дата публикации
Количество просмотров
660
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