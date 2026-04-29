Российские самолеты / © Associated Press

Несмотря на постоянные атаки Украины, россияне вынуждены держать в оккупированном Крыму свою авиацию из-за проблем с логистикой и устаревшей техники.

Такое мнение высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью «Украинскому Радио».

По его словам, российские оккупанты имеют на территории Крыма пол десятка военных аэродромов, на которых, в частности, держат самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.

Плетенчук объяснил это тем, что, в отличие от американцев, которые часто осуществляют операции с использованием самолетов на большом расстоянии, россияне такую тактику почти не используют.

«У них [американцев] есть флот воздушных танкеров, которые могут заправлять самолеты в воздухе, поддерживать эту длинную „руку“ по применению. Россияне так часто их не применяют, хотя у них тоже есть танкеры, но это получится очень дорого и сложно», — отметил он.

Кроме того, как отметил представитель украинских ВМС, россияне используют старую технику, ресурс которой исчерпывается.

«Поэтому они для того, чтобы уменьшить полетное время выполнения задач, упростить себе логистику держат самолеты в Крыму», — предположил он.

Плетенчук также не исключил обычной российской самоуверенности относительно надежности защиты своих аэродромов, однако добавил, что российские самолеты и инфраструктура этих вражеских объектов постоянно попадает под удар украинских дронов или ракет.

«На аэродромах в Крыму или в районах, где они расположены, услышать взрывы можно едва ли не каждую ночь. Либо это работает российское ПВО, отражая атаки, либо это результат неотражения этих самых атак», — отметил он.

Напомним, в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов — под атакой оказались сразу несколько военных аэродромов.

