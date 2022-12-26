Взрывы на аэродроме в российском Энгельсе и снос домов в Мариуполе: главные новости ночи 26 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 декабря:
- Громкий "хлопок": в российском Энгельсе на аэродроме были слышны взрывы Читать далее –>
- "Огненный шар в небе": российские силовики оцепили аэродром в Энгельсе, где ранее сообщалось о взрывах Читать далее –>
- В пожаре после взрыва на аэродроме в российском Энгельсе погибли люди — соцсети Читать далее –>
- В Мариуполе оккупанты снесли 38 зданий и уничтожили исторические достопримечательности Читать далее –>
- В Мариуполе в результате пожаров в оккупированном городе погибли более двух десятков человек. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы