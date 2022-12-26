Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы на аэродроме в российском Энгельсе и снос домов в Мариуполе: главные новости ночи 26 декабря

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3156
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы на аэродроме в российском Энгельсе и снос домов в Мариуполе: главные новости ночи 26 декабря

Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 декабря:

  • Громкий "хлопок": в российском Энгельсе на аэродроме были слышны взрывы Читать далее –>
  • "Огненный шар в небе": российские силовики оцепили аэродром в Энгельсе, где ранее сообщалось о взрывах Читать далее –>
  • В пожаре после взрыва на аэродроме в российском Энгельсе погибли люди — соцсети Читать далее –>
  • В Мариуполе оккупанты снесли 38 зданий и уничтожили исторические достопримечательности Читать далее –>
  • В Мариуполе в результате пожаров в оккупированном городе погибли более двух десятков человек. Читать дальше –>

Читайте также:

"Хлопок" посетил россиян: в Клинцах и Климово прогремели мощные взрывы

"Хлопок" посетил россиян: в Клинцах и Климово прогремели мощные взрывы

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3156
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация