Взрывы на Черниговщине: россияне попали в детсад

Последствия атаки

В Черниговской области зафиксированы разрушения и повреждения в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Этой ночью агрессор атаковал деревообрабатывающее предприятие в Новгороде-Северском. В этом ударе не было военных целей. Но было, по меньшей мере, пять ударных дронов — „Гераней“. Пожар на месте прилета потушили пожарные. Мощности предприятия повреждены. А также близлежащие дома и детский сад», — отметил он.

В селах Новгород-Северщины были попадания FPV-дронов в дома.

Атака по Украине 29 марта — последние новости

Россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны — есть сбитые цели. В результате удара по области возникли перебои с энергоснабжением, энергетики заживили всех пользователей.

Российские оккупанты атаковали «Шахедами» Воскресенскую громаду на Николаевщине. В результате атаки 10 человек получили ранения, из них восемь — дети.

Так атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В ночь на 29 марта россияне атаковали аэробалистической ракетой «Кинжал» и 442 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.

Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ.

Дроны летели по следующим направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (ТОТ АР Крым). Около 300 беспилотников — «Шахеды».