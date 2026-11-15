Взрывы на Черниговщине: россияне убили двух мужчин — детали атаки

РФ терроризирует Украину / © Associated Press

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Россияне атаковали дронами-камикадзе Мену Корюковского района Черниговской области. В результате ударов двое мужчин в возрасте 42 и 45 лет погибли на месте.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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«Оккупанты в городе попали в объект критической инфраструктуры. Еще один 33-летний мужчина получил ранения. Захватчики также атаковали объекты энергетики», — отметил он.

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Атака по Украине 15 ноября — что известно

Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали Украину 132 дронами. ПВО обезвредила 106 из них, в том числе 61 реактивный «Шахед». Однако попадание фиксируют в 20 местах.

Этой ночью под ударом РФ находились промышленный объект в Кировоградской области и энергетическая инфраструктура, частные дома в Житомирской области.

В Киеве с утра гремели взрывы — столицу атаковали дронами. В Харькове вражеский дрон попал в автобус.

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