- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы на Черниговщине: россияне ударили по школе
В результате атаки здание школы получило повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Черниговской области россияне атаковали школу — прогремели два взрыва.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
«Вчера днем россияне „Молниями“ атаковали здание школы в Семеновке. Два взрыва. Помещение повреждено. Дети в пограничном на дистанционном обучении именно из-за угрозы таких ударов. К счастью, в момент прилета людей не было рядом и никто не пострадал», — отметил он.
Напомним, в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада — дети находились в укрытии.
По данным Воздушных сил, в ночь на 23 января россияне запустили по Украине 101 ударный дрон. Украинская ПВО сбила 76. Еще 19 БпЛА попали в 12 местах. Больше всего пострадала Днепропетровщина.