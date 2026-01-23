ТСН в социальных сетях

Взрывы на Черниговщине: россияне ударили по школе

В результате атаки здание школы получило повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В Черниговской области россияне атаковали школу — прогремели два взрыва.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Вчера днем россияне „Молниями“ атаковали здание школы в Семеновке. Два взрыва. Помещение повреждено. Дети в пограничном на дистанционном обучении именно из-за угрозы таких ударов. К счастью, в момент прилета людей не было рядом и никто не пострадал», — отметил он.

Напомним, в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада — дети находились в укрытии.

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 января россияне запустили по Украине 101 ударный дрон. Украинская ПВО сбила 76. Еще 19 БпЛА попали в 12 местах. Больше всего пострадала Днепропетровщина.

