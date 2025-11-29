Взрывы на Днепропетровщине: первые подробности

Последствия атаки / © Getty Images

В Днепропетровской области ночью было неспокойно — враг направил на область беспилотники.

Об этом сообщили в ОВА.

«В Днепровском районе возник пожар, который спасатели успокоили. Поврежденный объект инфраструктуры. В Троицкой громаде Павлоградского района в результате атаки пострадала 83-летняя женщина. Ей предоставили помощь на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, частично разрушен частный дом, еще 5 — повреждены. Задел газопровод и линию электропередач.

С вечера до утра защитники неба сбили на Днепропетровщине 12 БпЛА, сообщили в ПВК.

Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты. Двое погибших.

По данным Виталия Кличко, разрушения в результате попаданий обломков зафиксированы в нескольких районах столицы. Есть перебои со светом.

Кроме того, Фастов остался без электроэнергии из-за атаки россиян. Критическая инфраструктура перешла на резервное питание.