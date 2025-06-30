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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2799
Время на прочтение
1 мин

Взрывы на Харьковщине и в Одесской области: главные новости ночи 30 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июня 2025 года:

  • Харьковщину атаковали российские дроны: загорелось здание СТО Читать дальше –>

  • В Харьковской области в результате атаки БпЛА пострадали люди: количество пострадавших растет Читать далее –>

  • Одессу атаковали беспилотники: в городе слышны взрывы Читать далее –>

  • В Одесской области после атаки беспилотников загорелся пожар Читать далее –>

  • РФ атаковала Украину дронами: где раздались взрывы Читать далее –>

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