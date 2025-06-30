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- Украина
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Взрывы на Харьковщине и в Одесской области: главные новости ночи 30 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июня 2025 года:
Харьковщину атаковали российские дроны: загорелось здание СТО Читать дальше –>
В Харьковской области в результате атаки БпЛА пострадали люди: количество пострадавших растет Читать далее –>
Одессу атаковали беспилотники: в городе слышны взрывы Читать далее –>
В Одесской области после атаки беспилотников загорелся пожар Читать далее –>
РФ атаковала Украину дронами: где раздались взрывы Читать далее –>