Взрывы на Харьковщине: оккупанты нанесли удар по месту летнего отдыха — есть погибшие и раненые

Российские оккупанты нанесли удар по месту летнего отдыха в Малоданиловской общине Харьковской области. Ранения получили гражданские люди.

Об этом пишет "Суспільне".

Как стало известно, военные преступники РФ нанесли удар по месту летнего отдыха в Харьковской области. Пока известно о четырех погибших местных жителях. По меньшей мере, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Среди раненых — фельдшер экстренной помощи, поврежден авто скорой", — рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

"Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни пятерых, еще шестнадцать ранены. Сколько еще жизней должен унести этот безжалостный враг, чтобы мир наконец понял: это не война, это террор? Террор против мирных жителей, против нашего права на жизнь, против всего человечного и справедливого. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый взрыв – это прямое нарушение всех международных норм, это преступление против человечества", — подчеркнул городской голова Харькова Игорь Терехов".

Напомним, что в Харькове раздались мощные взрывы.

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