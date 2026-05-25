Взрывы на Харьковщине: россияне ударили ракетой, есть погибший

РФ продолжает терроризировать украинцев / © Associated Press

Сегодня, 25 мая, россияне ударили ракетой по Дергачам в Харьковской области. Есть жертва и раненные.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам. Устанавливаем все обстоятельства атаки. В результате вражеского удара погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем», — отметил он.

По его данным, также пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Запорожье в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул автомобиль.

В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

