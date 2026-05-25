Взрывы на Харьковщине: россияне ударили ракетой, есть погибший
В городе Дергачи Харьковской области в результате российских ракетных обстрелов один человек погиб, еще четверо были ранены.
Сегодня, 25 мая, россияне ударили ракетой по Дергачам в Харьковской области. Есть жертва и раненные.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам. Устанавливаем все обстоятельства атаки. В результате вражеского удара погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем», — отметил он.
По его данным, также пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в Запорожье в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул автомобиль.
В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.