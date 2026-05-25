ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
489
Время на прочтение
1 мин

Взрывы на Харьковщине: россияне ударили ракетой, есть погибший

В городе Дергачи Харьковской области в результате российских ракетных обстрелов один человек погиб, еще четверо были ранены.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
РФ продолжает терроризировать украинцев

РФ продолжает терроризировать украинцев / © Associated Press

Сегодня, 25 мая, россияне ударили ракетой по Дергачам в Харьковской области. Есть жертва и раненные.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам. Устанавливаем все обстоятельства атаки. В результате вражеского удара погиб мужчина. Данные погибшего устанавливаем», — отметил он.

По его данным, также пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Запорожье в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул автомобиль.

В ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie