Взрывы в Хмельницкой области и работа ПВО в Киевской: враг массированно атакует Украину БпЛА

В настоящее время враждебные БПЛА фиксируются в ряде областей.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников и ракет.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Вражеские беспилотники фиксируют в ряде регионов Украины.
- Группа БпЛА в Тернопольской области курсом на Ивано-Франковскую область;
- БПЛА в районе Белой Церкви, курсом на Житомирщину;
- БПЛА в Николаевской области, курсом на Кировоградщину;
- БпЛА в Черниговской области, направление движения Киевская область, западным курсом;
- БпЛА в Сумской области, направление движения Черниговская область, западным курсом.
В КМВА заявили об атаке БпЛА на Киевщину и работе сил ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
В свою очередь Общественное сообщило о взрывах, зафиксированных на Хмельнитчине.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе.
Кроме того, мы также информировали, что россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами.
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