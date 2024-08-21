Взрывы в Хмельницкой области и работа ПВО в Киевской: враг массированно атакует Украину БпЛА

В настоящее время враждебные БПЛА фиксируются в ряде областей.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников и ракет.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Вражеские беспилотники фиксируют в ряде регионов Украины.

Группа БпЛА в Тернопольской области курсом на Ивано-Франковскую область;

БПЛА в районе Белой Церкви, курсом на Житомирщину;

БПЛА в Николаевской области, курсом на Кировоградщину;

БпЛА в Черниговской области, направление движения Киевская область, западным курсом;

БпЛА в Сумской области, направление движения Черниговская область, западным курсом.

В КМВА заявили об атаке БпЛА на Киевщину и работе сил ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

В свою очередь Общественное сообщило о взрывах, зафиксированных на Хмельнитчине.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе.

Кроме того, мы также информировали, что россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами.

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