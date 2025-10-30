Взрывы на Хмельнитчине: власти сообщили первые детали

Работа ПВО по вражеским целям / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Хмельницкой области были слышны взрывы в ночь на 30 октября. Силы противовоздушной обороны сбивали российские цели.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администарции Сергей Тюрин.

На Хмельнитчине во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Жители области могли слышать звуки взрывов.

«Есть сбитие вражеских целей. По состоянию на это время, информация о погибших, травмированных или разрушениях не поступала», — указано в заявлении главы ОВА.

Тюрин акцентировал, что воздушная тревога продолжается, и призвал оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Напомним, российские войска в ночь на 30 октября в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В разных уголках государства были слышны взрывы, работала ПВО.

В частности, под российской атакой находилась энергетическая инфраструктура.

В большинстве областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.