Взрывы на Ивано-Франковщине: первые детали

Спасатель на месте удара / © Associated Press

Реклама

На рассвете россияне нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.

О деталях удара сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

«Информации о пострадавших не поступало. Сейчас известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения», — уточнила она.

Реклама

Кроме того, из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.

Ранее сообщалось, что Киевщина пережила атаку дронов — горели дома и автомобили. В области работали силы ПВО, есть сбитые враждебные цели.