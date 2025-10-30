ТСН в социальных сетях

Украина

Дата публикации
Украина
698
1 мин

Взрывы на Ивано-Франковщине: первые детали

Во время вражеского удара на Прикарпатье работали силы ПВО, пострадавших нет.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Спасатель на месте удара

Спасатель на месте удара / © Associated Press

На рассвете россияне нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.

О деталях удара сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

«Информации о пострадавших не поступало. Сейчас известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения», — уточнила она.

Кроме того, из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.

Ранее сообщалось, что Киевщина пережила атаку дронов — горели дома и автомобили. В области работали силы ПВО, есть сбитые враждебные цели.

