Взрывы на Ивано-Франковщине: первые детали
Во время вражеского удара на Прикарпатье работали силы ПВО, пострадавших нет.
На рассвете россияне нанесли массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.
О деталях удара сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
«Информации о пострадавших не поступало. Сейчас известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения», — уточнила она.
Кроме того, из-за массированной атаки введены аварийные отключения света.
Ранее сообщалось, что Киевщина пережила атаку дронов — горели дома и автомобили. В области работали силы ПВО, есть сбитые враждебные цели.