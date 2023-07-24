Взрывы на Крымском мосту: оккупанты в панике допрашивают работников критических объектов

В Крыму среди оккупантов распространяются параноидальные настроения из-за частых взрывов и "бавовны" на полуострове.

Во временно оккупированном Крыму после взрывов на мосту через Керченский пролив вызывают на допрос всех работников объектов критической инфраструктуры и проверяют их телефоны.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

На временно оккупированном полуострове параноидальные настроения среди захватчиков, подозревающих работников критических объектов в содействии в организации взрывов.

"После этого враг усилил проверку всех критических объектов полуострова. Всех работников таких объектов вызывают на допрос, а также проверяют телефоны. В частности, россияне настоятельно рекомендуют работникам доносить на тех, кого считают нелояльными к власти РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Крыму прогремели взрывы на одном из крупнейших аэродромов авиации бывшего Черноморского флота СССР в поселке Октябрьское. В ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и составы армии РФ в Октябрьском.

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