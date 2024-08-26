Взрывы на Львовщине: стало известно, куда попал враг

Городской голова Львова заметил, что попаданий по городу не было.
В понедельник, 26 августа, во Львовской области раздавались взрывы. Россия атаковала энергетические объекты в области
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали впоследствии", — отметил чиновник.
Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что попаданий по городу не было.
"Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии. Попаданий по городу на эту минуту не фиксируем", — написал он.
Напомним, утром 26 августа Россия мощно атаковала Украину ракетами и БПЛА. Взрывы раздавались в разных городах. Из-за атаки "Укрэнерго" ввело отключение света.
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