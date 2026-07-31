Взрывы на полигоне под Хмельницким: в ССО сообщили подробности инцидента

Взрыв. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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На полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области завершилась детонация боеприпасов, произошедшая в результате чрезвычайного происшествия. В результате инцидента ранения получили трое военнослужащих, еще пятеро бойцов на данный момент не выходят на связь.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

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«По состоянию на 19:00 детонация боеприпасов завершилась», — отметили в командовании.

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По официальной информации, трое военнослужащих ССО получили ранения и были госпитализированы. «Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь», — сообщили военные.

В то же время в Силах специальных операций заявили, что в настоящее время «отсутствует связь с пятью военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины». На месте происшествия продолжаются поисково-обзорные работы.

По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Предварительная правовая квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

В командовании ССО заверили, что «предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия».

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Взрывы на полигоне под Хмельницким — что известно

Напомним, 31 июля вблизи Хмельницкого прогремели мощные взрывы, хотя воздушная тревога в регионе не объявлялась. Впоследствии стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, которое привело к взрыву и последующей детонации боеприпасов.

Из-за угрозы разлета обломков полиция оцепила опасную территорию, оповестила население и призвала людей покинуть потенциально опасную зону. Мэр Хмельницкого Александр Семчишин также сообщил о повреждении ряда жилых домов и коммунальных зданий.

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