Взрывы на Ровенщине: россияне попали в многоквартирный жилой дом
Ровенщина находится под вражеской атакой — власти сообщили о последствиях ударов.
Сегодня, 7 февраля, Ровенщина подверглась атаке врага. В регионе есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.
«По предварительной информации, два человека получили ранения. Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением. Воздушная тревога продолжается. К сожалению, есть также попадание в многоквартирный жилой дом», — отметил он.
Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия
С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.
В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.
После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.
«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.
По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.