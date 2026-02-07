ТСН в социальных сетях

Украина
833
1 мин

Взрывы на Ровенщине: россияне попали в многоквартирный жилой дом

Ровенщина находится под вражеской атакой — власти сообщили о последствиях ударов.

Анастасия Павленко
В Ровенской области гремели взрывы

В Ровенской области гремели взрывы / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 7 февраля, Ровенщина подверглась атаке врага. В регионе есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль.

«По предварительной информации, два человека получили ранения. Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением. Воздушная тревога продолжается. К сожалению, есть также попадание в многоквартирный жилой дом», — отметил он.

Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия

С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.

В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.

После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.

По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.

