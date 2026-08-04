Взрывы на военном полигоне возле Хмельницкого: появились новые детали трагедии, найдены фрагменты тел

Взрывы. / © Associated Press

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Днем 31 июля возле Хмельницкого произошли взрывы, а затем и сильная детонация на военном полигоне. Пятеро военнослужащих считают пропавшими без вести. В ходе поисковых работ обнаружены фрагменты тел.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что по состоянию на 3 августа пятеро военнослужащих считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части.

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«При поисковых работах обнаружены фрагменты тел. Они переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших. Назначены и другие необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате взрывов восемь военных получили травмы разной степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Новые детали трагедии

В ДБР отметили, что неконтролируемая детонация на военном объекте в окрестностях Хмельницкого произошла около 11:55 и продолжалась почти до конца дня. До сих пор все службы принимают участие в ликвидации последствий. В частности, происходит разминирование территории за пределами военного объекта.

«Одна из версий следствия — возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло повлечь за собой первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения», — говорится в сообщении органа.

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Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших. Была изъята документация по хранению, перевозке и разгрузке боеприпасов. Кроме того, для расследования будет создана специальная комиссия.

Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам.

Взрывы на полигоне возле Хмельницкого

Днем 31 июля в Хмельницком произошли мощные взрывы, но воздушная тревога в регионе не была объявлена. Впоследствии власти заявили, что на территории полигона одной из воинских частей, расположенной возле областного центра, произошло чрезвычайное событие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.

Из-за угрозы разлета обломков полиция оцепила опасную территорию и провела оповещение населения. В частности, людям предлагали покинуть зону поражения, но соответствующих заявлений не поступало. Кроме того, угрозы для населения не было, в частности из-за загрязнения воздуха.

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В Командовании отметили, что обстоятельства и причины инцидента устанавливают, а в Офисе генерального прокурора сообщили, что несколькими находившимися на месте происшествия несколькими военными нет связи.

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